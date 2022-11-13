Эрдоган заявил о шести погибших при взрыве в Стамбуле

«В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека», — сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС). Эрдоган также заявил, что, по предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина.