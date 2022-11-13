Эрдоган заявил о шести погибших при взрыве в Стамбуле
Число погибших при взрыве в центре Стамбула выросло до шести, 53 человека пострадали, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет шесть человек, ранения получили 53 человека», — сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС). Эрдоган также заявил, что, по предварительным данным, у взрыва на Истикляле есть признаки терроризма. В причастности к взрыву, по его словам, подозревается женщина.
Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
Взрыв произошел днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Согласно информации источника «РИА Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
В район взрыва было направлено большое количество медико-санитарных и полицейских бригад, улица Истикляль перекрыта. Власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве.