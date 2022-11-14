Взрыв в центре Стамбула. Главное

Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев разделяет версию о «следе США» в теракте в Турции. «Накануне Эрдоган выступил с критикой в адрес Запада и конкретно США. Смысл заявления сводится к тому, что они ведут себя не очень правильно по отношению к России. Возможно, данное заявление не понравилось на Западе и они решили напомнить Турции об уязвимых местах. Рассматривать теракт с точки зрения каких-то внутренних обстоятельств я бы не стал. До выборов еще далеко, турецкая экономика и без того испытывает трудности», — заявил он «Ведомостям».