Взрыв в центре Стамбула. Главное

Взрыв в центре Стамбула. ГлавноеВласти обвинили в произошедшем курдов и выразили сомнения в искренности США
Взрыв в центре Стамбула унес жизни шести человек, более 80 пострадали, среди них трое россиян, сообщили 14 ноября в генконсульстве России в Турции. Теракт произошел днем в воскресенье на оживленной пешеходной улице Истикляль, примерно в 200 метрах от комплекса дипмиссий, где находятся консульство, торговое представительство России и русская школа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу же заявил, что «предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором, показывают, что здесь пахнет терактом». Также он отметил, что «попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают». Эрдоган подчеркнул, что «все подробности будут раскрыты, а виновные понесут наказание». Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело, а власти Турции ввели временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве.
Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил, что произошедшее турецкие власти рассматривают как теракт. «Мы считаем это террористическим актом в результате того, что нападавший, которого мы считаем женщиной, взорвал бомбу», – заявил он позже. Министр юстиции Турции Бекира Боздага рассказал, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемая, сидевшая на скамейке более 40 минут, встала за одну или две минуты до взрыва, оставив сумку или полиэтиленовый пакет.
Позже появились первые заявления о причастности к теракту Рабочей партии Курдистана (РПК). Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил: «Согласно нашим выводам, ответственность за это несет террористическая организация РПК».
14 ноября турецкие СМИ опубликовали кадры задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. На видео показано, как вооруженные люди входят в жилище, осматривают его, видны пистолет и патроны. Затем подозреваемых выводят. Всего по делу о теракте задержаны 46 человек, сказал министр юстиции.
Лидеры разных стран принесли соболезнования в связи с произошедшим терактом. Телеграмму Эрдогану направил Владимир Путин. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле. <...> Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — сказано в ней.
Белый дом также выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В Вашингтоне «решительно осудили акт насилия» и заявили, что продолжают «стоять плечом к плечу» с союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом.
Но министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу выразил сомнение в искренности соболезнований, принесенных Вашингтоном. «Думаю, сегодняшнее соболезнование, сделанное США, можно оценить так, как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия. Ответ на это заявление будет четким, надеюсь, в ближайшее время», — сказал он. Министр подчеркнул, что его страна знает, откуда координировалось нападение, и если бы «не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию».
Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев разделяет версию о «следе США» в теракте в Турции. «Накануне Эрдоган выступил с критикой в адрес Запада и конкретно США. Смысл заявления сводится к тому, что они ведут себя не очень правильно по отношению к России. Возможно, данное заявление не понравилось на Западе и они решили напомнить Турции об уязвимых местах. Рассматривать теракт с точки зрения каких-то внутренних обстоятельств я бы не стал. До выборов еще далеко, турецкая экономика и без того испытывает трудности», — заявил он «Ведомостям».
В качестве возможных причин, вызывающих недовольство Запада, Гаджиев называет интерес Турции в продлении зерновой сделки и участие в ней России в качестве ключевого игрока.