Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях США и Китая
Тайваньский вопрос является основой китайско-американских отношений и первой непреодолимой красной линией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену в ходе саммита G20 на Бали. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.
«Председатель Си Цзиньпин всесторонне изложил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая, четко подчеркнув, что тайваньский вопрос является сердцевиной основных интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях», — говорится в заявлении.
Вопрос «независимости Тайваня», как указали в министерстве, «несовместим с миром и стабильностью по обе стороны Тайваньского пролива», а народ Китая никогда не согласится на отделение Тайваня. В США заявили, что Вашингтон не поддерживает идею «два Китая» или «один Китай, один Тайвань» и не стремится использовать тайваньский вопрос как инструмент для сдерживания Пекина, подчеркнули в ведомстве. Штаты также не намерены препятствовать экономическому развитию Китая.
Как ранее сообщал Белый дом, на саммите в Индонезии Байден заявил Си, что США продолжат конкурировать с КНР, но это соперничество не должно перерасти в конфликт. По его мнению, США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи друг с другом. Кроме того, Байден подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе для решения транснациональных проблем, в частности, в области изменения климата, глобальной макроэкономической стабильности, включая списание долгов, безопасность в области здравоохранения и глобальную продовольственную безопасность.
В сентябре Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая, но подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая.