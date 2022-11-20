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Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях США и Китая

Ведомости

Тайваньский вопрос является основой китайско-американских отношений и первой непреодолимой красной линией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену в ходе саммита G20 на Бали. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

«Председатель Си Цзиньпин всесторонне изложил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая, четко подчеркнув, что тайваньский вопрос является сердцевиной основных интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях», — говорится в заявлении.

Вопрос «независимости Тайваня», как указали в министерстве, «несовместим с миром и стабильностью по обе стороны Тайваньского пролива», а народ Китая никогда не согласится на отделение Тайваня. В США заявили, что Вашингтон не поддерживает идею «два Китая» или «один Китай, один Тайвань» и не стремится использовать тайваньский вопрос как инструмент для сдерживания Пекина, подчеркнули в ведомстве. Штаты также не намерены препятствовать экономическому развитию Китая.

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Как ранее сообщал Белый дом, на саммите в Индонезии Байден заявил Си, что США продолжат конкурировать с КНР, но это соперничество не должно перерасти в конфликт. По его мнению, США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи друг с другом. Кроме того, Байден подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе для решения транснациональных проблем, в частности, в области изменения климата, глобальной макроэкономической стабильности, включая списание долгов, безопасность в области здравоохранения и глобальную продовольственную безопасность. 

В сентябре Байден заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая, но подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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