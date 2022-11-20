Си Цзиньпин назвал Тайвань красной линией в отношениях США и Китая

Как ранее сообщал Белый дом, на саммите в Индонезии Байден заявил Си, что США продолжат конкурировать с КНР, но это соперничество не должно перерасти в конфликт. По его мнению, США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи друг с другом. Кроме того, Байден подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе для решения транснациональных проблем, в частности, в области изменения климата, глобальной макроэкономической стабильности, включая списание долгов, безопасность в области здравоохранения и глобальную продовольственную безопасность.