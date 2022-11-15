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Байден и Си на G20 попросили друг друга об уважительной конкуренции и сотрудничестве в глобальных вопросах

Но эксперты не видят серьезных предпосылок для улучшения американо-китайских отношений
Владимир Кулагин
Стороны не хотят дальнейшей деградации отношений / SAUL LOEB / AFP

На полях саммита G20 в Бали 14 ноября состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По подсчетам Китайского центрального телевидения, переговоры американского и китайского лидеров длились 3 часа 12 минут. В их официальных сообщениях по итогам разговора нашлось место как для критики оппонента, так и для надежд на сотрудничество.

В расширенных репликах, которые опубликовало агентство «Синьхуа», лидер Китая рассказал, каким он видит взаимодействие двух держав. Основной посыл приведенного заявления заключается в том, что признание различий в политическом устройстве двух стран не должно мешать взаимодействию. Си заверил, что Китай не желает изменить существующий международный порядок и не вмешивается во внутренние дела США. При этом аналогичного КНР требует от Вашингтона и для себя: признать, что две страны идут разными путями («капиталистическим» и «социалистическим»), не навязывать другим идеологического единообразия и не допускать, чтобы риторика расходилась с делом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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