Байден и Си на G20 попросили друг друга об уважительной конкуренции и сотрудничестве в глобальных вопросах

В расширенных репликах, которые опубликовало агентство «Синьхуа», лидер Китая рассказал, каким он видит взаимодействие двух держав. Основной посыл приведенного заявления заключается в том, что признание различий в политическом устройстве двух стран не должно мешать взаимодействию. Си заверил, что Китай не желает изменить существующий международный порядок и не вмешивается во внутренние дела США. При этом аналогичного КНР требует от Вашингтона и для себя: признать, что две страны идут разными путями («капиталистическим» и «социалистическим»), не навязывать другим идеологического единообразия и не допускать, чтобы риторика расходилась с делом.