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Медведев назвал Киев «просто русским городом»

Ведомости

Киев — это «просто русский город», где всегда говорили и думали на русском языке, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал высказывания киевских политиков о возвращении Крыма в состав Украины. 

Медведев заявил, что Крым угрожают вернуть «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», чтобы «показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи». В связи с этим политик напомнил, как он заявил, четыре «непреложных факта». Киев был столицей Древней Руси, затем — крупным малороссийским городом в составе Российской империи, а после стал республиканской столице в составе СССР.

«И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев.

В конце июня зампред Совбеза сообщил, что любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России. После взрыва на Крымском мосту 8 октября Медведев заявил, что россияне ждут «прямого уничтожения террористов», которые причастны к случившемуся. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет Крым любым способом, который посчитает правильным, и не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных