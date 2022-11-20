Медведев назвал Киев «просто русским городом»
Киев — это «просто русский город», где всегда говорили и думали на русском языке, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал высказывания киевских политиков о возвращении Крыма в состав Украины.
Медведев заявил, что Крым угрожают вернуть «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», чтобы «показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи». В связи с этим политик напомнил, как он заявил, четыре «непреложных факта». Киев был столицей Древней Руси, затем — крупным малороссийским городом в составе Российской империи, а после стал республиканской столице в составе СССР.
«И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев.
В конце июня зампред Совбеза сообщил, что любая попытка посягнуть на Крым станет объявлением войны России. После взрыва на Крымском мосту 8 октября Медведев заявил, что россияне ждут «прямого уничтожения террористов», которые причастны к случившемуся. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет Крым любым способом, который посчитает правильным, и не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.