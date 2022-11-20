Медведев назвал Киев «просто русским городом»

Медведев заявил, что Крым угрожают вернуть «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», чтобы «показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи». В связи с этим политик напомнил, как он заявил, четыре «непреложных факта». Киев был столицей Древней Руси, затем — крупным малороссийским городом в составе Российской империи, а после стал республиканской столице в составе СССР.