Гендиректор «Росатома» заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные.
«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», – приводит его слова ТАСС.
Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.
Активные обстрелы Запорожской АЭС вооруженными силами Украины (ВСУ) возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 пролетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо.
В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — подчеркнул он. Гросси также заявил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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