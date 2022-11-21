Глава администрации Читы сообщил, что отправится в зону спецоперации

Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с 2019 г. Является депутатом партии «Единая Россия». С 1994 по 1996 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. В это же время он принимал участие в первой чеченской войне, был ранен, следует из данных на сайте фракции. В 1999-2000 гг. депутат находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. В 2009 г. он был уволен из ВС РФ, является ветераном боевых действий.