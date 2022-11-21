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Глава администрации Читы сообщил, что отправится в зону спецоперации

Ведомости

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников. 

Глава администрации Читы также поблагодарил всех жителей, которые «помогают делать город лучше». 

В пресс-службе администрации Читы в разговоре с «РИА Новости» подтвердили, что Сапожников оставил свой пост. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Андрей Гренишин — первый заместитель руководителя администрации Читы. В пресс-службе комментировать личные мотивы Сапожникова отказались.

Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с 2019 г. Является депутатом партии «Единая Россия». С 1994 по 1996 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. В это же время он принимал участие в первой чеченской войне, был ранен, следует из данных на сайте фракции. В 1999-2000 гг. депутат находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. В 2009 г. он был уволен из ВС РФ, является ветераном боевых действий.    

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных