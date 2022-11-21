Глава администрации Читы сообщил, что отправится в зону спецоперации
Глава администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Сапожников.
Глава администрации Читы также поблагодарил всех жителей, которые «помогают делать город лучше».
В пресс-службе администрации Читы в разговоре с «РИА Новости» подтвердили, что Сапожников оставил свой пост. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен Андрей Гренишин — первый заместитель руководителя администрации Читы. В пресс-службе комментировать личные мотивы Сапожникова отказались.
Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с 2019 г. Является депутатом партии «Единая Россия». С 1994 по 1996 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. В это же время он принимал участие в первой чеченской войне, был ранен, следует из данных на сайте фракции. В 1999-2000 гг. депутат находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. В 2009 г. он был уволен из ВС РФ, является ветераном боевых действий.
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