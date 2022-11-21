Путин пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия
Россия будет и далее оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия, заявил президент Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.
«Помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная — без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».
17 ноября МИД России сообщил, что участники зерновой сделки, в том числе Россия, продлили ее действие на 120 дней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при продлении соглашения были учтены озабоченности, которые ранее высказывала Москва. «Есть заверение от ООН о том, что будет финализирована работа по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Эта работа имеет свои результаты», – сказал он.
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