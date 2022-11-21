Сербия и Косово не смогли договориться о деэскалации на переговорах в Брюсселе

Так, Ракич подал в отставку с поста министра правительства. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.