Сербия и Косово не смогли договориться о деэскалации на переговорах в Брюсселе
Сербия и Косово не смогли достичь договоренностей о деэскалации в ходе переговоров в Брюсселе. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
«Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», — рассказал Стано (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что совещание президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра республики Косово Альбина Курти было организовано представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Ранее Вучич также заявил, что переговоры Белграда и Приштины не дали результатов. Сербский президент указал на «непонятные для него причины». По его словам, сербская сторона действовала конструктивно, однако Приштина хотела добавить в тексты договора «что-нибудь такое, что невозможно».
1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила стали штрафовать. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составляет 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
В связи с принятым властями Косово решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова.
Так, Ракич подал в отставку с поста министра правительства. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
Ранее Боррель заявлял, что 29 ноября — крайний срок, до которого Белграду и Приштине нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.
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