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Сербия и Косово не смогли договориться о деэскалации на переговорах в Брюсселе

Ведомости

Сербия и Косово не смогли достичь договоренностей о деэскалации в ходе переговоров в Брюсселе. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано. 

«Речь шла об ответственности обоих лидеров за срочную деэскалацию. К сожалению, сегодня они не согласовали решение», — рассказал Стано (цитата по «РИА Новости»). 

Он отметил, что совещание президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра республики Косово Альбина Курти было организовано представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. 

Ранее Вучич также заявил, что переговоры Белграда и Приштины не дали результатов. Сербский президент указал на «непонятные для него причины». По его словам, сербская сторона действовала конструктивно, однако Приштина хотела добавить в тексты договора «что-нибудь такое, что невозможно». 

1 ноября власти Косово ввели требование, согласно которому на территории Косово можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила стали штрафовать. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составляет 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

В связи с принятым властями Косово решением 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. 

Так, Ракич подал в отставку с поста министра правительства. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова. 

Ранее Боррель заявлял, что 29 ноября — крайний срок, до которого Белграду и Приштине нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных