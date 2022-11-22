Госдума приняла заявление в связи убийством пленных российских солдат
Депутаты Госдумы приняли заявление в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами, в котором призвали парламентариев во всем мире осудить преступления Киева.
«Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», – говорится в документе.
Депутаты также напомнили, что убийство военнопленных – грубейшее нарушение Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. Авторы заявления призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии, принципы которой реализует в своей деятельности сегодня Киев, толкающий провокациями и эскалацией мир к глобальной катастрофе.
Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий ранее призвал не дать уйти от ответственности всем тем, кто был причастен к этому преступлению.
8 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Заместитель поспреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша со свидетельствами жестокого обращения со стороны Украины с российскими военнопленными.
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