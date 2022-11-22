Госдума приняла заявление в связи убийством пленных российских солдат

Депутаты также напомнили, что убийство военнопленных – грубейшее нарушение Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. Авторы заявления призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии, принципы которой реализует в своей деятельности сегодня Киев, толкающий провокациями и эскалацией мир к глобальной катастрофе.