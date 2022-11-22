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Минобороны сообщило о наступательных действиях на Донецком направлении

Ведомости

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника», – рассказал он.

На Южнодонецком направлении ВС России разбили механизированную роту ВСУ в районе населённого пункта Водяное, а также уничтожили три диверсионные группы противника под Павловкой. На Купянском направлении была остановлена мотопехотная рота ВСУ, потерявшая в результате более 50 человек и один танк. На Краснолиманском направлении украинская сторона попыталась атаковать из района Стельмаховки силами мотопехотной роты, усиленной иностранными наемниками, это подразделение также было разбито.

Кроме того, ВС России уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов под Краматорском в ДНР, а также поразили 11 пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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