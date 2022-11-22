Минобороны сообщило о наступательных действиях на Донецком направлении

На Южнодонецком направлении ВС России разбили механизированную роту ВСУ в районе населённого пункта Водяное, а также уничтожили три диверсионные группы противника под Павловкой. На Купянском направлении была остановлена мотопехотная рота ВСУ, потерявшая в результате более 50 человек и один танк. На Краснолиманском направлении украинская сторона попыталась атаковать из района Стельмаховки силами мотопехотной роты, усиленной иностранными наемниками, это подразделение также было разбито.