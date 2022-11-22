Пушилин сообщил об успехах российских войск на Павловском и Угледарском направлениях
Российские войска успешно продвигаются на Павловском и Угледарском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — заявил Пушилин (цитата по ТАСС).
14 ноября Минобороны сообщило о взятии под контроль села Павловка в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были рассеяны ударами российских военных, в результате противник потерял более 60 военнослужащих.
19 ноября Пушилин также отмечал, что российские войска продвигаются по всей линии фронта. По его словам, положительные изменения наблюдаются в Угледаре и Павловке.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
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