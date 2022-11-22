Путин дал старт спуску на воду ледокола «Якутия»
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» и поднятии государственного флага на ледоколе «Урал». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что «Урал» приступит к работе уже в декабре этого года, а «Якутию» передадут российскому флоту в конце 2024 г. Еще один ледокол «Чукотка» этой же серии будет сдан в 2026 г., уточнил президент.
«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — пояснил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия будет наращивать возможности атомного ледокольного флота с привлечением отечественных технологий и оборудования.
«Якутия» относится к новым универсальным атомным ледоколам проекта 22220, которые строятся по заказу Росатома и являются самыми большими и мощными в мире. Его длина составляет 170 м, на ледоколе установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Отмечается, что достраивать судно будут уже на воде.
Кроме того, сегодня у Путина запланированы переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.
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