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Путин дал старт спуску на воду ледокола «Якутия»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» и поднятии государственного флага на ледоколе «Урал». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что «Урал» приступит к работе уже в декабре этого года, а «Якутию» передадут российскому флоту в конце 2024 г. Еще один ледокол «Чукотка» этой же серии будет сдан в 2026 г., уточнил президент.

«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия будет наращивать возможности атомного ледокольного флота с привлечением отечественных технологий и оборудования.

«Якутия» относится к новым универсальным атомным ледоколам проекта 22220, которые строятся по заказу Росатома и являются самыми большими и мощными в мире. Его длина составляет 170 м, на ледоколе установлены два ядерных реактора, главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Отмечается, что достраивать судно будут уже на воде.

Кроме того, сегодня у Путина запланированы переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных