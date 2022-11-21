Путин проведет переговоры с президентом Кубы 22 ноября
Президент России Владимир Путин встретится со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе рассказали, что лидеры двух государств планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.
Помимо переговоров Путин и Бермудес примут участие в церемонии открытия в Москве памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Мероприятие также пройдет 22 ноября.
Президент Кубы прилетел в Москву с официальным визитом 19 ноября. До этого переговоры о российско-кубинском партнерстве провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас.
Представители России и Кубы обсудили вопросы в сферах энергетики, транспортной логистики, строительства и туризма. Также была затронута тема сотрудничества двух стран в области промышленности, науки, образовании, цифровизации, культуры и спорта.
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