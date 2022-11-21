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Путин проведет переговоры с президентом Кубы 22 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится со своим кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе рассказали, что лидеры двух государств планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки. 

Помимо переговоров Путин и Бермудес примут участие в церемонии открытия в Москве памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Мероприятие также пройдет 22 ноября.

Президент Кубы прилетел в Москву с официальным визитом 19 ноября. До этого переговоры о российско-кубинском партнерстве провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас. 

Представители России и Кубы обсудили вопросы в сферах энергетики, транспортной логистики, строительства и туризма. Также была затронута тема сотрудничества двух стран в области промышленности, науки, образовании, цифровизации, культуры и спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных