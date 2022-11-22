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Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин не получал каких-либо проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20 на Бали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину проект возможного соглашения для прямых переговоров.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на полях саммита G20, который проходил 15-16 ноября на Бали, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Российский министр отметил, что Россия по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров.

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки. При этом до этого на Украине ввели закон, который запрещает проведение переговоров с российской стороной.

Песков ранее отмечал, что российская сторона продолжит проводить специальную военную операцию, поскольку Украина не хочет вести переговоры. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных