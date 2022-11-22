Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед G20
Президент России Владимир Путин не получал каких-либо проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20 на Бали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее украинские СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину проект возможного соглашения для прямых переговоров.
«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
Ранее на полях саммита G20, который проходил 15-16 ноября на Бали, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. Российский министр отметил, что Россия по-прежнему не отказывается от продолжения переговоров.
Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки. При этом до этого на Украине ввели закон, который запрещает проведение переговоров с российской стороной.
Песков ранее отмечал, что российская сторона продолжит проводить специальную военную операцию, поскольку Украина не хочет вести переговоры. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — подчеркнул пресс-секретарь.
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