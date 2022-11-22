Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной перед G20

Во время своего выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал мировых лидеров поддержать украинский план мирного урегулирования и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки. При этом до этого на Украине ввели закон, который запрещает проведение переговоров с российской стороной.