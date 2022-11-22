В Швеции арестовали эмигрантов из России по подозрению в шпионаже
Полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, передает газета Dagens Nyheter со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда. Отмечается, что арестованные — это супружеская пара эмигрантов из России.
Согласно документам, пара якобы занималась шпионажем в пользу России с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы», второй в пособничестве преступлению.
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены еще двум мужчинам. Один из них также обвиняется в несанкционированном размещении секретной информации.
«Информация, которая была получена, передана и разглашена неуполномоченными лицами, может, благодаря тому, что она стала доступной для иностранных держав, нанести ущерб безопасности Швеции», — заявляли в прокуратуре королевства.
Отмечается, что задержанные — братья. Один из них ранее работал на руководящих постах как в полиции безопасности SÄPO, так и в военной разведке (MUST).
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