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В Швеции арестовали эмигрантов из России по подозрению в шпионаже

Ведомости

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, передает газета Dagens Nyheter со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда. Отмечается, что арестованные — это супружеская пара эмигрантов из России.

Согласно документам, пара якобы занималась шпионажем в пользу России с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы», второй в пособничестве преступлению.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены еще двум мужчинам. Один из них также обвиняется в несанкционированном размещении секретной информации.

«Информация, которая была получена, передана и разглашена неуполномоченными лицами, может, благодаря тому, что она стала доступной для иностранных держав, нанести ущерб безопасности Швеции», — заявляли в прокуратуре королевства.

Отмечается, что задержанные — братья. Один из них ранее работал на руководящих постах как в полиции безопасности SÄPO, так и в военной разведке (MUST).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных