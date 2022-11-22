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Минфин США выделил Украине еще $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки

Ведомости

США выделили Украине $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.

«Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины защищаться от незаконных военных действий России, укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также социальных пособий престарелым людям и прочим уязвимым категориям населения», — отмечает Йеллен (цитата по «РИА Новости»).

Министр также призвала другие страны ускорить и нарастить поддержку Украине. Прямая бюджетная поддержка Украине со стороны США достигла $13 млрд.

Ранее сегодня украинские власти сообщили о получении очередных 2,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС. Общая сумма предоставленной Украине с 24 февраля макрофинансовой помощи достигла 6,7 млрд евро.

ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных