Минфин США выделил Украине еще $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки
США выделили Украине $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки, сообщила министр финансов страны Джанет Йеллен.
«Эти средства начнут перечисляться в предстоящие недели и помогут правительству Украины защищаться от незаконных военных действий России, укрепляя экономическую стабильность и поддерживая ключевые правительственные услуги, включая выплату зарплат сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также социальных пособий престарелым людям и прочим уязвимым категориям населения», — отмечает Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
Министр также призвала другие страны ускорить и нарастить поддержку Украине. Прямая бюджетная поддержка Украине со стороны США достигла $13 млрд.
Ранее сегодня украинские власти сообщили о получении очередных 2,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС. Общая сумма предоставленной Украине с 24 февраля макрофинансовой помощи достигла 6,7 млрд евро.
ЕС намерен выделить большую часть обещанной финансовой помощи Украине в 2023 г. в размере 18 млрд евро в виде кредитов с 10-летним льготным периодом, которые планируется выплачивать ежеквартально. Ожидается, что сумма в 18 млрд евро кредитов и грантов должна покрыть около половины дефицита украинского бюджета в 2023 г.
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