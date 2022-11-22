Газета
Политика

SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк» из-за названия

Ведомости

Американская компания SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки из-за того, что название компании совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink. Об этом сообщило украинское издание dev.ua.

Уточняется, что производство по делу было открыто 24 октября. Первое заседание состоится 8 декабря.

По информации издания, украинский «Старлинк» занимается предоставлением IT-услуг, торговая марка была зарегистрирована в феврале 2011 г. SpaceX подал заявку на регистрацию бренда Starlink на Украине в 2020 г. 

В 2021 г. компания Маска обратилась к основателю украинской компании Сергею Дулицкому с тем, чтобы последняя отказалась от бренда. Тот был согласен на переговоры с представителями американской Starlink при условии, что ему компенсируют смену имени, пишет издание.

О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных