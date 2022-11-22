SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк» из-за названия
Американская компания SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки из-за того, что название компании совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink. Об этом сообщило украинское издание dev.ua.
Уточняется, что производство по делу было открыто 24 октября. Первое заседание состоится 8 декабря.
По информации издания, украинский «Старлинк» занимается предоставлением IT-услуг, торговая марка была зарегистрирована в феврале 2011 г. SpaceX подал заявку на регистрацию бренда Starlink на Украине в 2020 г.
В 2021 г. компания Маска обратилась к основателю украинской компании Сергею Дулицкому с тем, чтобы последняя отказалась от бренда. Тот был согласен на переговоры с представителями американской Starlink при условии, что ему компенсируют смену имени, пишет издание.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
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