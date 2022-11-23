В Казахстане призвали Россию отреагировать на негативные заявления о республике

В июне 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что высказывания некоторых российских депутатов и деятелей культуры в отношении республики наносят ущерб самой России. «<...> Хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры», — сказал Токаев. Он считает, что такие действия сеют раздор между двумя государствами. По мнению президента Казахстана, Россия несет особую ответственность за происходящее на пространстве СНГ.