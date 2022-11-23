В Казахстане призвали Россию отреагировать на негативные заявления о республике
Негативные высказывания российских экспертов в отношении Казахстана, заявленные в эфире телеканалов, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, передают «РИА Новости».
По данным агентства, инцидент связан с фрагментом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», который вышел в эфир на российском телеканале «Россия». Одним из гостей этой телепередачи стал политолог Дмитрий Дробницкий , который предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан». Он считает, что в республике «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине.
«Мы считаем, что они (подобные заявления. — Ред.), во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, и в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — заявил Василенко. По его словам, власти Казахстана уже не раз высказывались по поводу такого рода комментариев и различных «говорящих голов».
В июне 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что высказывания некоторых российских депутатов и деятелей культуры в отношении республики наносят ущерб самой России. «<...> Хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, я бы так сказал, журналистов и даже деятелей культуры», — сказал Токаев. Он считает, что такие действия сеют раздор между двумя государствами. По мнению президента Казахстана, Россия несет особую ответственность за происходящее на пространстве СНГ.
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