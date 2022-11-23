Суд оставил Яшина в СИЗО по делу о фейках об армии
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в распространении фейков про российскую армию, передает «РИА Новости».
«Продлить содержание под стражей до 10 мая», — огласила решение судья.
Отмечается, что прокурор попросил продлить срок ареста Яшина, заявив, что обстоятельства содержания под стражей не отпали. Он добавил, что политик владеет долей в квартире в Болгарии, которая «является недружественным государством и входит в Евросоюз, что в случае его выезда из России создаст проблемы с его выдачей».
В начале ноября Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Яшина. В ведомстве пояснили, что Яшин обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.
12 июля против Яшина возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. 13 июля следствие предъявило муниципальному депутату обвинение в дискредитации российской армии и распространении фейков о действиях российской армии.
28 июля Хамовнический суд Москвы отправил политика под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Он был задержан по ст.19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» за то, что, согласно рапорту полицейских, начал оскорблять троих подошедших к нему сотрудников и провоцировал их на конфликт. В начале августа Мосгорсуд признал арест Яшина законным и отказался выпускать политика из-под стражи.
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