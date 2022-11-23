Суд оставил Яшина в СИЗО по делу о фейках об армии

Отмечается, что прокурор попросил продлить срок ареста Яшина, заявив, что обстоятельства содержания под стражей не отпали. Он добавил, что политик владеет долей в квартире в Болгарии, которая «является недружественным государством и входит в Евросоюз, что в случае его выезда из России создаст проблемы с его выдачей».