Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах в новых регионах России
Министерство внутренних дел закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомашин из вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, следует из приказа на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что перечень цифровых кодов регионов России будет дополнен следующими строками: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».
В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.
Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.
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