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Европарламент отказался признавать выданные жителям новых регионов России паспорта

Ведомости

Европарламент принял соглашение о непризнании российских паспортов, выданных в новых четырех регионах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Европарламента. 

За принятие документа проголосовал 531 депутат, 7 против, еще 34 воздержались. Обладатели российских паспортов, выданных в этих субъектах, не смогут получить визы для въезда на территорию ЕС. Речь идет в том числе о документах, полученных в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что люди, которые уезжают из-за боевых действий на Украине, по-прежнему могут попасть в ЕС по гуманитарным причинам. 

Следующим шагом решение должно быть одобрено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале ЕС. На следующий день после публикации оно вступит в силу, уточнили в Европарламенте. 

В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

Однако власти западных стран отказались признавать результаты референдумов, заявив, что проведенное голосование якобы нарушает международное право. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных