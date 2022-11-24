Европарламент отказался признавать выданные жителям новых регионов России паспорта

За принятие документа проголосовал 531 депутат, 7 против, еще 34 воздержались. Обладатели российских паспортов, выданных в этих субъектах, не смогут получить визы для въезда на территорию ЕС. Речь идет в том числе о документах, полученных в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что люди, которые уезжают из-за боевых действий на Украине, по-прежнему могут попасть в ЕС по гуманитарным причинам.