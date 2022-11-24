Европарламент отказался признавать выданные жителям новых регионов России паспорта
Европарламент принял соглашение о непризнании российских паспортов, выданных в новых четырех регионах РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
За принятие документа проголосовал 531 депутат, 7 против, еще 34 воздержались. Обладатели российских паспортов, выданных в этих субъектах, не смогут получить визы для въезда на территорию ЕС. Речь идет в том числе о документах, полученных в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что люди, которые уезжают из-за боевых действий на Украине, по-прежнему могут попасть в ЕС по гуманитарным причинам.
Следующим шагом решение должно быть одобрено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале ЕС. На следующий день после публикации оно вступит в силу, уточнили в Европарламенте.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
Однако власти западных стран отказались признавать результаты референдумов, заявив, что проведенное голосование якобы нарушает международное право.
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