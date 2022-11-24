В ЕС допустили принятие решения о статусе Грузии к концу 2023 года

«Время пока есть, так как согласно календарю мы оценим имплементацию рекомендаций весной следующего года. Формальное мнение Еврокомиссии ожидается в октябре, и только после этого наши лидеры в конце следующего года в рамках Евросовета обсудят прогресс Грузии и других стран, желающих стать членами», — заявил он (цитата по ТАСС).