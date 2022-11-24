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Политика

В ЕС допустили принятие решения о статусе Грузии к концу 2023 года

Ведомости

Страны - члены ЕС примут решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза до конца 2023 г., заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Герчинский отметил, что ЕС следит за выполнением 12 рекомендаций, которые необходимы для получения статуса.

«Время пока есть, так как согласно календарю мы оценим имплементацию рекомендаций весной следующего года. Формальное мнение Еврокомиссии ожидается в октябре, и только после этого наши лидеры в конце следующего года в рамках Евросовета обсудят прогресс Грузии и других стран, желающих стать членами», — заявил он (цитата по ТАСС).

Он также выразил надежду, что реформы будут осуществлены с участием как правящих кругов, так и оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственного сектора.

В июне Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. «Совет решил признать европейскую перспективу Грузии, она сможет получить статус кандидата, как только будет выполнен ряд условий. Будущее Грузии связано с ЕС», — добавил он. 

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили со своей стороны также заявил, что готов работать, чтобы в ближайшее время получить статус кандидата в члены ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных