В ЕС допустили принятие решения о статусе Грузии к концу 2023 года
Страны - члены ЕС примут решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза до конца 2023 г., заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Герчинский отметил, что ЕС следит за выполнением 12 рекомендаций, которые необходимы для получения статуса.
«Время пока есть, так как согласно календарю мы оценим имплементацию рекомендаций весной следующего года. Формальное мнение Еврокомиссии ожидается в октябре, и только после этого наши лидеры в конце следующего года в рамках Евросовета обсудят прогресс Грузии и других стран, желающих стать членами», — заявил он (цитата по ТАСС).
Он также выразил надежду, что реформы будут осуществлены с участием как правящих кругов, так и оппозиционных партий, гражданского общества и неправительственного сектора.
В июне Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия может получить статус кандидата после выполнения ряда условий. «Совет решил признать европейскую перспективу Грузии, она сможет получить статус кандидата, как только будет выполнен ряд условий. Будущее Грузии связано с ЕС», — добавил он.
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили со своей стороны также заявил, что готов работать, чтобы в ближайшее время получить статус кандидата в члены ЕС.
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