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ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян

Ведомости

На прошлой неделе рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составил 75%, увеличившись на 1,3 п. п. за семь дней. При этом о своем доверии к главе государства заявили 78,7% россиян (+0,7 п. п.), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Отмечается, что с 14 по 20 ноября положительно работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина оценили 52,8%. Этот показатель вырос за неделю на 0,6 п. п. В то же время деятельностью правительства РФ удовлетворены чуть меньше половины россиян — 49,1% (+0,1 п. п.).

По уровню доверия за Путиным следует Мишустин. Его рейтинг составил 62% на прошлой неделе, увеличившись на 0,7 п. п.

Кроме того, среди жителей РФ выросла поддержка фракции «Единая Россия». С 14 по 20 ноября показатель составил 38,8%, прибавив 0,3 п. п. за неделю. В тройку лидеров также вошли КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%). 

Неделей ранее ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня доверия россиян к президенту страны. С 7 по 13 ноября он сократился на 1,5 п. п. и составил 78%. При этом работу Путина одобряли 73,7% опрошенных. Этот показатель также уменьшился на 2,1 п. п. за неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных