ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян

На прошлой неделе рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составил 75%, увеличившись на 1,3 п. п. за семь дней. При этом о своем доверии к главе государства заявили 78,7% россиян (+0,7 п. п.), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.