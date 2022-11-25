ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% россиян
На прошлой неделе рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составил 75%, увеличившись на 1,3 п. п. за семь дней. При этом о своем доверии к главе государства заявили 78,7% россиян (+0,7 п. п.), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Отмечается, что с 14 по 20 ноября положительно работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина оценили 52,8%. Этот показатель вырос за неделю на 0,6 п. п. В то же время деятельностью правительства РФ удовлетворены чуть меньше половины россиян — 49,1% (+0,1 п. п.).
По уровню доверия за Путиным следует Мишустин. Его рейтинг составил 62% на прошлой неделе, увеличившись на 0,7 п. п.
Кроме того, среди жителей РФ выросла поддержка фракции «Единая Россия». С 14 по 20 ноября показатель составил 38,8%, прибавив 0,3 п. п. за неделю. В тройку лидеров также вошли КПРФ (10,7%) и ЛДПР (8,9%).
Неделей ранее ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня доверия россиян к президенту страны. С 7 по 13 ноября он сократился на 1,5 п. п. и составил 78%. При этом работу Путина одобряли 73,7% опрошенных. Этот показатель также уменьшился на 2,1 п. п. за неделю.
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