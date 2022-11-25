Минобороны сообщило об уничтожении до 200 наемников в Харьковской области

Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку продвинуться на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были пресечены. На Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — до 70. Также было уничтожено до 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении и более 50 — на Южнодонецком.