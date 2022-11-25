Минобороны сообщило об уничтожении до 200 наемников в Харьковской области
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Ведомство сообщило об уничтожении до 200 польских наемников в Харьковской области.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районах городов Северск и Славянск (ДНР) было ликвидировано более 100 иностранных наемников.
Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку продвинуться на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были пресечены. На Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — до 70. Также было уничтожено до 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении и более 50 — на Южнодонецком.
Также в ДНР российские военные ударили по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Накануне, 24 ноября, Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины днем ранее. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не наносили удары по территории Киева.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
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