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Минобороны сообщило об уничтожении до 200 наемников в Харьковской области

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Ведомство сообщило об уничтожении до 200 польских наемников в Харьковской области. 

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — говорится в сообщении. 

Кроме того, в районах городов Северск и Славянск (ДНР) было ликвидировано более 100 иностранных наемников.

Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку продвинуться на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были пресечены. На Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — до 70. Также было уничтожено до 60 украинских военнослужащих на Донецком направлении и более 50 — на Южнодонецком.

Также в ДНР российские военные ударили по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.  

Накануне, 24 ноября, Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины днем ранее. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не наносили удары по территории Киева.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.  

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных