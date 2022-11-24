Минобороны сообщило о массированных ударах по объектам на Украине 23 ноября
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Конашенков также отметил, что накануне Россия не нанесла ни одного удара по территории Киева. Все разрушения, о которых писали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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