Небензя: удары по объектам Украины являются ответом на поставки оружия

Небензя подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России. По его словам, эта цель будет достигаться военными методами до тех пор, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Россию начать спецоперацию.