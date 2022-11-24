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Небензя: удары по объектам Украины являются ответом на поставки оружия

Ведомости

Массированные удары, которые российские военные наносят по инфраструктурным объектам Украины, являются ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Небензя подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России. По его словам, эта цель будет достигаться военными методами до тех пор, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Россию начать спецоперацию.

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10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по системам военного управления и объектам энергетики Украины 22 ноября. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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