Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ штурмовиками Су-25
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по военным объектам и технике вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Ведомство также опубликовало видео, на котором российские военные выполняют задание. «Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — рассказали в Минобороны.
Отмечается, что в результате нанесения ракетных ударов российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города.
Накануне, 21 ноября, Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ перебраться на левый берег Днепра. В ведомстве рассказали, что диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. Также ВСУ попытались продвинуться на трех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были отражены.
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