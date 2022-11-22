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Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ штурмовиками Су-25

Ведомости

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по военным объектам и технике вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. 

Ведомство также опубликовало видео, на котором российские военные выполняют задание. «Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — рассказали в Минобороны. 

Отмечается, что в результате нанесения ракетных ударов российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города. 

Накануне, 21 ноября, Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ перебраться на левый берег Днепра. В ведомстве рассказали, что диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. Также ВСУ попытались продвинуться на трех направлениях: Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были отражены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных