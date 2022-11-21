Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Кроме того, ВСУ хотели провести атаку на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР), которую сорвали ВС РФ. Отмечается, что по украинским военным был открыт огонь, потери ВСУ составили более 35 военных. На Краснолиманском направлении российские войска пресекли попытку противника продвинуться в районе Голиково и Червонопоповки (ЛНР). В результате было уничтожено более 20 украинских военных.