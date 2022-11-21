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Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации России на Украине. В ведомстве сообщили о попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ перебраться на левый берег Днепра, которая была пресечена российской стороной. 

«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении Минобороны. 

Также оборонное ведомство сообщило о попытках ВСУ атаковать российские позиции на трех направлениях. На Южнодонецком направлении украинские военнослужащие пытались продвинуться в районе Новомихайловки, Владимировки и Павловки (ДНР). Попытка была пресечена, противник потерял более 70 военных.

Кроме того, ВСУ хотели провести атаку на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР), которую сорвали ВС РФ. Отмечается, что по украинским военным был открыт огонь, потери ВСУ составили более 35 военных. На Краснолиманском направлении российские войска пресекли попытку противника продвинуться в районе Голиково и Червонопоповки (ЛНР). В результате было уничтожено более 20 украинских военных.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города. Херсон теперь находится под контролем Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных