Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации России на Украине. В ведомстве сообщили о попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ перебраться на левый берег Днепра, которая была пресечена российской стороной.
«В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении Минобороны.
Также оборонное ведомство сообщило о попытках ВСУ атаковать российские позиции на трех направлениях. На Южнодонецком направлении украинские военнослужащие пытались продвинуться в районе Новомихайловки, Владимировки и Павловки (ДНР). Попытка была пресечена, противник потерял более 70 военных.
Кроме того, ВСУ хотели провести атаку на Купянском направлении в районе Куземовки (ЛНР), которую сорвали ВС РФ. Отмечается, что по украинским военным был открыт огонь, потери ВСУ составили более 35 военных. На Краснолиманском направлении российские войска пресекли попытку противника продвинуться в районе Голиково и Червонопоповки (ЛНР). В результате было уничтожено более 20 украинских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из города. Херсон теперь находится под контролем Украины.
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