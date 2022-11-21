Власти Каховского района призвали жителей незамедлительно эвакуироваться
Жителей Каховского района Херсонской области призвали незамедлительно эвакуироваться в связи с высоким уровнем военной угрозы, сообщает администрация района в своем Telegram-канале.
«Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы», — говорится в сообщении администрации Каховского района. Жители будут эвакуированы с помощью автомобильного транспорта.
15 ноября стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город. В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, что сделало жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули дома, добавили там.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев 13 ноября сообщил, что в результате обстрелов вооруженными силами Украины Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) получила серьезные повреждения. По его оценкам, ремонт ГЭС займет «год или больше». Позже, 15 ноября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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