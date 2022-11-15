Администрация Новой Каховки покинула город
Сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город, сообщил Telegram-канал местных властей.
В администрации отметили, что после вывода российских войск с правого берега Днепра Новая Каховка оказалась под обстрелом крупнокалиберной артиллерии и минометов ВСУ, который сделал жизнь в городе небезопасной. Тысячи местных жителей откликнулись на призыв администрации Херсонской области обезопасить свои жизни и покинули свои дома, добавили там.
«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», – говорится в сообщении.
В Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах продолжают работать бригады коммунальных предприятий и служб для обеспечения энерго- и водоснабжения. Социальные службы и волонтеры обеспечивают продуктами питания одиноких и маломобильных пожилых людей, добавили в администрации.
Ранее сегодня в Новой Каховке расширили временные рамки комендантского часа, теперь он действует с 19:00 до 06:00.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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