В Новой Каховке изменили временные рамки комендантского часа
С 15 ноября в Новой Каховке Херсонской области будет установлен комендантский час с 19:00 до 06:00, следует из приказа главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, опубликованного в Telegram-канале.
«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра, начиная с 15.11.2022 г.», — говорится в приказе. Ранее комендантский час действовал в Новой Каховке с 22:00 до 05:00.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.
Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.