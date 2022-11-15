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В Новой Каховке изменили временные рамки комендантского часа

Ведомости

С 15 ноября в Новой Каховке Херсонской области будет установлен комендантский час с 19:00 до 06:00, следует из приказа главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, опубликованного в Telegram-канале.

«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра, начиная с 15.11.2022 г.», — говорится в приказе. Ранее комендантский час действовал в Новой Каховке с 22:00 до 05:00.

19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.

Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.

Ранее по теме: В Новой Каховке сообщили о разрушении ГЭС после обстрелов ВСУ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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