В Новой Каховке изменили временные рамки комендантского часа

Введение военного положения подразумевает установление комендантского часа, привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, к восстановлению разрушенных объектов и к участию в борьбе с пожарами и эпидемиями, ограничение движения транспортных средств и их досмотр, введение особого режима работы для транспортных и энергетических объектов, а также объектов коммуникаций и связи и другие меры.