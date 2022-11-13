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В Новой Каховке сообщили о разрушении ГЭС после обстрелов ВСУ

Ведомости

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) получила грандиозные повреждения, сообщил ТАСС глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро», — сказал Леонтьев.

По его оценкам, ремонт ГЭС займет «год или больше». Глава города также сообщил о повреждениях Каховского магистрального канала, Северо-Крымского канала и других объектов инфраструктуры. 

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12 ноября власти Каховского района Херсонской области заявили, что сотрудники администрации покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, поскольку территория, где располагается администрация, может стать местом боевых действий. Жителей также призвали отправиться в более безопасный район.

6 ноября ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы. 

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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