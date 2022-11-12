Сотрудники Каховской администрации покидают зону на левом берегу Днепра
Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, заявил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.
«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в заявлении.
Отмечается, что территория, где располагается администрация, может стать местом боевых действий. Филипчук еще раз призвал жителей отправиться в более безопасный район.
«Условия жизни с каждым днем для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости — аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения», — подчеркнул Филипчук.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».
12 ноября стало известно, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона.