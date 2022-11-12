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Сотрудники Каховской администрации покидают зону на левом берегу Днепра

Ведомости

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, заявил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что территория, где располагается администрация, может стать местом боевых действий. Филипчук еще раз призвал жителей отправиться в более безопасный район.

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«Условия жизни с каждым днем для мирных, гражданских лиц становятся все менее комфортными. Закрываются объекты сферы услуг, объекты жизненной необходимости — аптеки, магазины. Из базового в режим аварийного обеспечения переводится работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения», — подчеркнул Филипчук.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».

12 ноября стало известно, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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