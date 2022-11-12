В Херсонской области заявили о временном переносе столицы региона в Геническ
Город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь заместителя председателя правительства области Александр Фомин.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал Фомин.
Геническ расположен на берегу Азовского моря, в 200 км от Херсона, который на этой неделе покинули российские войска. На левый берег Днепра было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество, сообщил 11 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».