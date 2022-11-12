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Балицкий не видит причин для эвакуации жителей Запорожской области

Ведомости

Причин для эвакуации Запорожской области нет, заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Он уверяет, что границы области надежно защищены.

«Что касается Запорожской области. Никаких планов по эвакуации нет, так как нет для этого причин. Наши границы давно и надежно защищены», — заявил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Балицкий призвал жителей Запорожья не верить фейковым новостям, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Он также отметил, что все службы региона работают в штатном режиме.

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9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».

12 ноября стало известно, что город Геническ Херсонской области временно станет административной столицей региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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