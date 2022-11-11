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ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки

Ведомости

Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.

«Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — отметил Леонтьев. По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.

Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации населения на левый берег Днепра и в другие регионы России. Мэр Херсона Александр Кобец ранее сегодня отметил, что эвакуация жителей продолжается, в настоящее время в городе остается до 100 000 человек.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных