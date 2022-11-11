ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева.
«Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — отметил Леонтьев. По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.
Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации населения на левый берег Днепра и в другие регионы России. Мэр Херсона Александр Кобец ранее сегодня отметил, что эвакуация жителей продолжается, в настоящее время в городе остается до 100 000 человек.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.