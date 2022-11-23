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В новый пакет военной помощи США для Украины вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS

Ведомости

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из заявления Пентагона. Стоимость пакета военной помощи составит $400 млн.

Помимо этого США отправят украинским военным 150 крупнокалиберных пулеметов для противодействия беспилотникам, 200 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, 10 000 120-мм минометных боеприпасов, 150 бронированных внедорожников «Хамви», более 100 других автомобилей и др.

«В общей сложности США выделили Украине более $19,7 млрд на помощь в области безопасности с начала президентства Джо Байдена, в том числе более $19 млрд с начала военной операции России», — отметили в Пентагоне.

4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. Кроме того, 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных