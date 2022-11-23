В новый пакет военной помощи США для Украины вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS
Новый пакет военной помощи США Украине будет включать в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из заявления Пентагона. Стоимость пакета военной помощи составит $400 млн.
Помимо этого США отправят украинским военным 150 крупнокалиберных пулеметов для противодействия беспилотникам, 200 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, 10 000 120-мм минометных боеприпасов, 150 бронированных внедорожников «Хамви», более 100 других автомобилей и др.
«В общей сложности США выделили Украине более $19,7 млрд на помощь в области безопасности с начала президентства Джо Байдена, в том числе более $19 млрд с начала военной операции России», — отметили в Пентагоне.
4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. Кроме того, 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.