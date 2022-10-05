Посол Антонов: накачка Киева оружием делает США участником конфликта

В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США «утратили связь с реальностью» и фактически стали стороной конфликта на Украине. А глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink. «США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — подчеркнул министр.