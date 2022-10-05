Посол Антонов: накачка Киева оружием делает США участником конфликта
Решение Вашингтона продолжить поставки вооружения Киеву подтверждает статус США как участника конфликта, а также усиливает опасность военного столкновения России с западными странами. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.
«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — сказал дипломат, комментируя новый пакет военной помощи, выделенный США Украине накануне.
Антонов добавил, что российские власти расценивают действия США как «угрозу стратегическим интересам» страны. Кроме того, отметил посол, поставки оружия Киеву повышают опасность прямого военного столкновения России и Запада. В связи с этим в дипмиссии призвали Вашингтон отказаться от провокаций, которые могут обернуться «самыми серьезными последствиями».
Накануне президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. Он включает в себя 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. В Белом доме подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Запада Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США «утратили связь с реальностью» и фактически стали стороной конфликта на Украине. А глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink. «США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — подчеркнул министр.
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