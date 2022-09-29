Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине
США фактически стали стороной конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что у западных стран не получилось подорвать моральный дух жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. «А вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).
По словам представителя российского МИДа, во время проведения референдумов Киев наносил удары по этим территориям из американских систем залпового огня HIMARS с целью «запугать народ и заставить отказаться от своего выбора».
Захарова также указала на новый пакет военной помощи Украине в размере $12 млрд, выделение которого на этой неделе предварительно поддержал конгресс США. Она подчеркнула, что даже такие внушительные суммы не помогут киевским властям вернуть территории. По ее словам, жители этих регионов «выбрали свободу вместо принуждения».
Ранее российские власти неоднократно заявляли о прямом участии США в конфликте на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink. «США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — заключил министр.
В своем обращении 21 сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что в настоящее время Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Россия де-факто борется с блоком НАТО.
Ранее сегодня глава польского МИДа Збигнев Рау не исключил ввод войск НАТО на Украину в ответ на возможное применение Россией ядерного оружия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.