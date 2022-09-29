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Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине

Ведомости

США фактически стали стороной конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Она отметила, что у западных стран не получилось подорвать моральный дух жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. «А вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС). 

По словам представителя российского МИДа, во время проведения референдумов Киев наносил удары по этим территориям из американских систем залпового огня HIMARS с целью «запугать народ и заставить отказаться от своего выбора».

Захарова также указала на новый пакет военной помощи Украине в размере $12 млрд, выделение которого на этой неделе предварительно поддержал конгресс США. Она подчеркнула, что даже такие внушительные суммы не помогут киевским властям вернуть территории. По ее словам, жители этих регионов «выбрали свободу вместо принуждения».

Ранее российские власти неоднократно заявляли о прямом участии США в конфликте на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink. «США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — заключил министр. 

В своем обращении 21 сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что в настоящее время Россия противостоит «фактически всей военной машине коллективного Запада». Представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что Россия де-факто борется с блоком НАТО. 

Ранее сегодня глава польского МИДа Збигнев Рау не исключил ввод войск НАТО на Украину в ответ на возможное применение Россией ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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