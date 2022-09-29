Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине

Ранее российские власти неоднократно заявляли о прямом участии США в конфликте на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на то, что украинские военные согласовывают удары с американской стороной. Также он отмечал, что в конфликте задействованы спутники Starlink. «США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта», — заключил министр.