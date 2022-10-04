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Политика

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $625 млн

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи на $625 млн, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину... а также выделить сегодня новый пакет помощи в области безопасности в размере $625 млн», – говорится в сообщении.

Новый пакет помощи включит в себя дополнительные РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать политическую и военную поддержку Украине. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

Тем не менее Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. По данным Пентагона, с января 2021 г. США выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине. В начале сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $675 млн. В конце сентября агентство Reuters выяснило, что США готовятся предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,1 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных