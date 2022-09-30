Байден обещал помочь Украине вернуть утраченные территории

После обращения Путина 21 сентября, в котором он сообщил о наличии «ядерного шантажа» со стороны США, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.