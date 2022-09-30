Байден обещал помочь Украине вернуть утраченные территории
США поддержат попытки Украины вернуть себе территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, сообщил президент США Джо Байден после присоединения к России указанных территорий.
Он также уточнил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах и будут и дальше поставлять Киеву оружие и военную технику. В частности, он напомнил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $1,1 млрд, а также о готовности выделить еще $12 млрд после того, как подпишет законопроект, рассматриваемый сейчас конгрессом США.
«США всегда будут чтить международно признанные границы Украины. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — сказано в сообщении.
Помимо этого, Байден призвал всех членов мирового сообщества поддержать украинский народ и не признавать итоги референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким международные договоры о включении этих территорий в состав России.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что любые удары по указанным территориям Россия будет рассматривать как угрозу собственной безопасности и акт агрессии со стороны Украины. Песков подчеркнул, что после вхождения в состав РФ эти регионы будут неотъемлемой частью суверенной территории Российской Федерации и Союзного государства.
После обращения Путина 21 сентября, в котором он сообщил о наличии «ядерного шантажа» со стороны США, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.
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