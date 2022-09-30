США ввели новые санкции против России
США ввели новый пакет санкций против в России, в который вошли десятки физических и юридических лиц, следует из заявления американского Минфина.
В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.
Под ограничениями также оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федераций — всего 278 парламентариев. Санкции за поддержку России были также введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Минфини предупредил о повышенном риске попасть под санкции для находящихся вне России игроков, которые будут пытаться оказать России политическую или экономическую поддержку.
В черном списке также оказались АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», а также связанные с ними лица.
США и ЕС объявили о введении новых санкций против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья. Сегодня новый пакет санкций был введен после присоединения данных территорий к России.
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