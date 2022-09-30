США ввели новые санкции против России

Под ограничениями также оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федераций — всего 278 парламентариев. Санкции за поддержку России были также введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Минфини предупредил о повышенном риске попасть под санкции для находящихся вне России игроков, которые будут пытаться оказать России политическую или экономическую поддержку.