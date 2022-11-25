В Воронежской области опровергли сообщения об эвакуации жителей
Сообщение об эвакуации жителей Острогожского района Воронежской области является фейком, в регионе не проводится никаких эвакуационных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в Telegram-канале.
«Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится», — рассказали власти района.
В администрации подчеркнули, что уверены в Вооруженных силах РФ.
Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы начале подготовки к эвакуации жителей из 15 населенных пунктов, расположенных «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной» (до вхождения в состав РФ новых четырех субъектов 4 октября). В документе шла речь о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.
Воронежская область на юге граничит с ЛНР. А упомянутый Острогожский район граничит с Белгородской областью, которая с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября по указу президента РФ средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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