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Политика

В Воронежской области опровергли сообщения об эвакуации жителей

Ведомости

Сообщение об эвакуации жителей Острогожского района Воронежской области является фейком, в регионе не проводится никаких эвакуационных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в Telegram-канале.

«Официально сообщаем вам, что на территории Острогожского района обстановка спокойная и полностью управляемая, никаких эвакуационных мероприятий не проводилось и не проводится», — рассказали власти района. 

В администрации подчеркнули, что уверены в Вооруженных силах РФ. 

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы начале подготовки к эвакуации жителей из 15 населенных пунктов, расположенных «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной» (до вхождения в состав РФ новых четырех субъектов 4 октября). В документе шла речь о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.    

Воронежская область на юге граничит с ЛНР. А упомянутый Острогожский район граничит с Белгородской областью, которая с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.  

19 октября по указу президента РФ средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных