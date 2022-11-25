В Госдуме разработали законопроект об ответственности за призывы к геноциду
В Госдуме разработали законопроект об ответственности за публичные призывы к геноциду, заявила заместитель председателя комитета нижней палаты по развитию гражданского общества Ольга Занко.
«Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду», — отметила Занко (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, сейчас депутаты работают над поправками в УК, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.
Депутат добавила, что в случае, если госслужащие будут осуществлять призывы через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет.
В международном праве подстрекательство к геноциду является преступлением даже в том случае, если сам акт не был совершен. Это также считается крайней формой разжигания ненависти. Прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида было запрещено Конвенцией о геноциде в 1948 г.
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