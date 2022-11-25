Газета
Политика

В Госдуме разработали законопроект об ответственности за призывы к геноциду

Ведомости

В Госдуме разработали законопроект об ответственности за публичные призывы к геноциду, заявила заместитель председателя комитета нижней палаты по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Нам нужно перейти к конкретно закреплённой отдельной статье, которая бы предусматривала ответственность за публичные призывы к геноциду», — отметила Занко (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, сейчас депутаты работают над поправками в УК, по которым за публичные призывы к геноциду будет установлена ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

Депутат добавила, что в случае, если госслужащие будут осуществлять призывы через СМИ, то может последовать наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до шести лет.

В международном праве подстрекательство к геноциду является преступлением даже в том случае, если сам акт не был совершен. Это также считается крайней формой разжигания ненависти. Прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида было запрещено Конвенцией о геноциде в 1948 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных