Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщило в субботу агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря министерства республики Анатолия Глаза. Политику было 64 года.
Владимир Макей родился в Гродненской области в 1958 г., окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков. В 90-х Макей работал на дипломатической службе, в том числе вторым секретарем секретариата МИДа, заместителем начальника Службы государственного протокола МИДа, представителем Белоруссии при Совете Европы и советником посольства республики во Франции.
Затем до 2008 г. дипломат работал помощником президента Белоруссии, после чего был назначен на должность главы администрации президента. Министром Макей стал в 2012 г.