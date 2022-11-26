Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

Владимир Макей родился в Гродненской области в 1958 г., окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков. В 90-х Макей работал на дипломатической службе, в том числе вторым секретарем секретариата МИДа, заместителем начальника Службы государственного протокола МИДа, представителем Белоруссии при Совете Европы и советником посольства республики во Франции.