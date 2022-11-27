Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь границу России

«Это и пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, которые, кстати, так никто и не смог оформить, потому что этого не было никаких оснований, и массовая, целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов — мы все хорошо понимаем, для чего это делается на приграничных территориях», — сказал губернатор.