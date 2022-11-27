Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь границу России
Военные беспилотники и другие летательные аппараты НАТО незаконно пытались пересечь границу Псковской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии «Актуальные вопросы приграничной журналистики», которая состоялась в рамках III международного медиафорума в Пскове. Запись своего выступления глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мы никогда не говорили широко об этом, но были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — сказал Ведерников.
По словам губернатора, Псковская область неоднократно подвергалась «натовской политике добрососедства».
«Это и пустые заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, которые, кстати, так никто и не смог оформить, потому что этого не было никаких оснований, и массовая, целенаправленная выдача паспортов ЕС жителям приграничных районов — мы все хорошо понимаем, для чего это делается на приграничных территориях», — сказал губернатор.
Ведерников также рассказал, что в приграничной зоне с нарушениями велась установка вышек сотовой связи, из-за чего у жителей автоматически включается международный роуминг. Кроме того, широко финансировались «деструктивные общественные структуры», которые, по словам главы региона, принимали участие в попытке госпереворота в Белоруссии. Помимо этого «щедро раздавались гранты, как на дрожжах росли секты, различные некоммерческие фонды, свободно вели свои деятельность иноагенты».
«Все это мирное взаимодействие цвело еще до начала специальной военной операции, понятно, что сейчас еще более обострилось», — сказал Ведерников.