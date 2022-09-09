Псковские пограничники задержали двух украинцев за ввоз 57 кг наркотиков из Латвии
Сотрудники пограничного управления ФСБ в Псковской области задержали двух граждан Украины, пытавшихся ввезти на территорию России 57 кг мефедрона из Латвии, сообщили в пресс-службе спецслужбы.
«В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон», – цитирует сообщение ТАСС.
Перевозивших наркотики задержали, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». По ней им грозит до 20 лет тюрьмы.
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