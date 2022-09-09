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Псковские пограничники задержали двух украинцев за ввоз 57 кг наркотиков из Латвии

Ведомости

Сотрудники пограничного управления ФСБ в Псковской области задержали двух граждан Украины, пытавшихся ввезти на территорию России 57 кг мефедрона из Латвии, сообщили в пресс-службе спецслужбы.

«В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон», – цитирует сообщение ТАСС.

Перевозивших наркотики задержали, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». По ней им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных