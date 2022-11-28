Путин заявил о кризисе международной торговли
Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
По словам Путина, в России реализуются масштабные меры по переориентации экспортно-импортных операций на новые рынки, а также идет работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров: Восток — Запад и Север — Юг.
Говоря о торговле между Россией и Казахстаном, Путин напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество с республикой уже наладили 76 из 89 российских регионов, межрегиональные контакты «продолжают углубляться».
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