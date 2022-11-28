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Путин заявил о кризисе международной торговли

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Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил президент Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По словам Путина, в России реализуются масштабные меры по переориентации экспортно-импортных операций на новые рынки, а также идет работа по обустройству и повышению эффективности новых магистральных международных коридоров: Восток — Запад и Север — Юг.

Говоря о торговле между Россией и Казахстаном, Путин напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество с республикой уже наладили 76 из 89 российских регионов, межрегиональные контакты «продолжают углубляться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных