МИД Турции заявил об ухудшении перспектив урегулирования конфликта на Украине
Разрешить украинский конфликт с помощью переговоров становится все труднее. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе форума Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.
«Переговорного решения достичь становится все сложнее», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). В то же время, подчеркнул Чавушоглу, альтернативного пути прекращения боевых действий на Украине нет.
Глава турецкого МИДа также отметил, что решать проблему возобновления переговоров следует не словом, а делом. «Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция», — заявил он.
Министр напомнил, что именно Анкара организовала переговоры России и Украины в марте в Стамбуле. Также Турция принимала активное участие в заключении зерновой сделки.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. В Кремле отметили, что для возобновления процесса Киев должен проявить «политическую волю» и показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.
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