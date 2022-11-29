МИД Турции заявил об ухудшении перспектив урегулирования конфликта на Украине

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил о невозможности проведения переговоров с Киевом из-за их отрицания украинской стороной. В частности, диалогу мешает отказ Украины на законодательном уровне от переговоров с Россией. В Кремле отметили, что для возобновления процесса Киев должен проявить «политическую волю» и показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».